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Dünya

BM, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden "şiddet sarmalı"ndan endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, işgal altındaki Batı Şeria'da "şiddet sarmalının" sürmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak, Halime Afra Aksoy   | 26.01.2023
BM, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden "şiddet sarmalı"ndan endişeli Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Wennesland yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da devam eden şiddet sarmalı beni derinden rahatsız ediyor ve üzüyor. Bugün İsrail'in Cenin'de düzenlediği gözaltı operasyonu sırasında aralarında silahlıların ve bir kadının da bulunduğu 9 Filistinlinin öldürülmesi, çarpıcı bir örnektir." ifadelerine yer verdi.

2022'ye damgasını vuran yüksek seviyelerde şiddet ve diğer olumsuz eğilimlere, bu yılın başından bu yana da tanık olmaya devam edildiğini aktaran Wennesland, "Gerginliğin bir an önce düşürülmesinin ve daha fazla can kaybının önlenmesinin kritik şekilde önem taşıdığını" kaydetti.

İsrailli ve Filistinli yetkililere "gerilimi düşürme, sükuneti yeniden tesis etme ve daha fazla çatışmadan kaçınma" çağrısında bulunan Wennesland, yetkililerle ilişkisini aktif şekilde devam ettirdiğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü. Filistin Sağlık Bakanlığı baskında 4'ü ağır 20 Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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