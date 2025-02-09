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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 8 aylık hamile bir kadını karnındaki bebeği ile öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sırasında 8 aylık hamile bir kadını ve karnındaki bebeği öldürdü, kocasını ise ağır şekilde yaraladı.

Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar, Mahmut Geldi  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 8 aylık hamile bir kadını karnındaki bebeği ile öldürdü

Ramallah/İstanbul

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik devam eden saldırıları sırasında 23 yaşındaki 8 aylık hamile Sündüs Cemal Muhammed Şelebi'nin öldürüldüğü, eşinin ise ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Filistinli kadının hayatını kaybettikten sonra hastaneye ulaştırılabildiği, karnındaki bebeğin de bu sırada yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, Filistinli genç kadının, eşi ve ailesiyle birlikte Nur Şems Mülteci Kampı'ndan göç ederken İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'na kapsamlı saldırı başlattı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine 27 Ocak'ta başlattığı saldırıları 14'üncü gününde genişleterek sürdürüyor.

İsrail askerleri bu sabah Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na genişletilmiş bir saldırı başlattı.

Mülteci kampını çevreleyerek büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail ordusu, pek çok aileyi evlerini terk etmeye zorladı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, bazı evleri askeri üs olarak kullandığını aktardı.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim'deki saldırıları kapsamında vatandaşlara gerçek mermiyle ateş açtığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda ateş açması sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, kafasından vurulan genç kadının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

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