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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın Putin'le görüştüğüne yönelik açıklamasını yalanlamadı

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile farklı kanallar üzerinden görüşmeler yapıldığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüğüne yönelik açıklamasını "teyit edemeyeceğini veya yalanlayamayacağını" söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın Putin'le görüştüğüne yönelik açıklamasını yalanlamadı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, Trump'ın, Putin ile Ukrayna savaşı konusunda telefonda görüştüğüne yönelik ifadelerini değerlendirdi.

ABD'deki yeni yönetimle farklı şekillerde iletişim kurulduğunu kaydeden Peskov, "Bu iletişimler de farklı kanallar üzerinden yürütülüyor." dedi.

Peskov, söz konusu iletişimlerin yoğunluğu nedeniyle kendisinin tüm gelişmelerden haberdar olamayacağına işaret ederek, "Bu nedenle, böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." ifadesini kullandı.

Trump, The New York Post'a yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için "somut bir planı" olduğunu ve bunu Putin'le konuştuğunu belirtmişti.

Putin, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Trump'la Ukrayna savaşı ve enerji gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini ifade etmişti.



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