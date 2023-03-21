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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusu, Drujba petrol hattına İHA ile saldırı düzenledi

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Avrupa'ya petrol taşıyan Drujba hattına yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Rusya: Ukrayna ordusu, Drujba petrol hattına İHA ile saldırı düzenledi

Moskova

Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya'nın Bryansk bölgesinde bulunan Drujba hattındaki Novozıbkov yağ pompalama istasyonuna İHA ile saldırı düzenlediğini, saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Olay yerinde acil servis personelinin çalıştığını aktaran Bogomaz, bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla elektriğin geçici olarak kesildiğini ifade etti.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, 1 Şubat'ta Drujba hattına yönelik sabotaj girişiminde bulunulduğunu bildirmişti.

Transneft'ten geçen hafta yapılan açıklamada da Drujba hattındaki Novozıbkov yağ pompalama istasyonunda bomba bulunduğu açıklanmıştı.

Rusya, Drujba üzerinden Polonya, Almanya, Hırvatistan ve Macaristan gibi çok sayıda Avrupa ülkesine petrol gönderiyor.

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