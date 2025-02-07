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Dünya

BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 270 bin mültecinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Cenevre

Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Mültecilerin dönüşüne ilişkin yaptırdıkları son anketten verileri paylaşan Llosa, "Esed rejiminin devrilmesinden bu yana 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü ve çok daha fazlası önümüzdeki yıl geri dönmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

Llosa, Suriyeli mültecilerin 4'te 1'inden fazlasının önümüzdeki 12 ay içinde hayatlarını yeniden kurmak için geri dönmeyi planladığının altını çizdi.

Geri dönmenin önündeki en büyük engeller arasında mevcut konut ve mülkiyet haklarının, güvenlik, temel hizmetlere erişim ve ekonomik zorluklarla ilgili endişelerin yer aldığına işaret eden Llosa, mültecilerin yüzde 60'tan fazlasının geri dönmeye dair nihai karar öncesinde Suriye'yi ziyaret etmek istediğini söylediğini vurguladı.

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