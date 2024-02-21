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Dünya

BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu 26 Şubat'ta başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 55. Oturumu 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu 26 Şubat'ta başlayacak

Cenevre

İHK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 Dönem Başkanlığını Fas'ın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Omar Zniber'in yaptığı İHK oturumu, 26 Şubat-5 Nisan tarihlerinde BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşecek.

Konseyin açılışında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in konuşma yapması bekleniyor.

Toplantılara, ilk 3 gününde, 110'dan fazla ülkeyi temsil eden üst düzey yetkili katılacak.

Konsey, 6 haftalık oturum süresince BM Sekreterliği, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, insan hakları uzmanları ve diğer soruşturma organları tarafından çok sayıda tema ve insan haklarıyla ilgili sunulan 100'den fazla raporu değerlendirecek.

Konseyde, yaklaşık 45 ülkedeki insan hakları durumu da ele alınacak.

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