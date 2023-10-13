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Dünya

BM, İdlib'de geçen haftaki çatışmalarda 15'i çocuk 50'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin İdlib kentinde geçen hafta yaşanan çatışmalarda 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
BM, İdlib'de geçen haftaki çatışmalarda 15'i çocuk 50'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı Fotoğraf: Aref Watad/AA

New York

BM, geçen hafta, 2019'dan bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığı İdlib'de devam eden insani müdahaleyi değerlendirmek üzere ülkenin kuzeybatısına yönelik bir misyonu dün tamamladı.

OCHA'nın yazılı açıklamasında, "İnsani yardım ortaklarımız ve yerel sağlık yetkilileri, çatışmalarda 15'i çocuk 50'den fazla kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını söylüyor. Ölenler arasında 3 yardım görevlisi de bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada BM ekibinin, son çatışmalarda yaralanan 30'dan fazla kişinin tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ettiği ve yerinden edilmiş ailelerle görüştüğü bildirildi.

Bölgede çatışmalar nedeniyle 70 bin kişinin "yerinden edildiği", 20'den fazla sağlık tesisinin ve 17 eğitim kurumunun da "etkilendiği" bilgisi paylaşılan açıklamada, BM ve ortaklarının, bölgedeki yaklaşık 17 bin kişiye gıda yardımı sunarak, 800'den fazla aileye de barınak ve temel ihtiyaç malzemeleri tedarik ettiği kaydedildi.

İdlib'e yönelik saldırılar 5 Ekim'de, ülkenin orta kesiminde Humus ilindeki harp okulunda Suriye ordusuna ait bir mezuniyet törenine düzenlenen saldırıdan sonra yoğunluk kazanmış, söz konusu olaydan sonra kara saldırılarıyla sivil yerleşimleri hedef almaya başlayan Suriye ordusu ile İran destekli terörist gruplara, Rus savaş uçakları havadan destek vermeye başlamıştı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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