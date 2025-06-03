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Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 2026-2027 yılları arasında görev yapacak 5 yeni geçici üye belirlendi.

İslam Doğru  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
BM Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi seçildi Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

BM Genel Kurulu, konseyin 5 yeni geçici üyesini seçmek için oylama yaptı.

Genel Kurul salonunda yapılan gizli oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Latvia ve Liberya, BM Güvenlik Konseyi’nin geçici yeni üyesi seçildi.

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Söz konusu ülkeler 1 Ocak 2026’da 2 yıl için konseyde göreve başlayacak.

15 Üyeli Güvenlik Konseyi’nde 5 daimi üye ve 10 geçici üye bulunuyor. Geçici üyeler 2 yıllığına seçilebiliyor.

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