BM Güvenlik Konseyi, Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri görüşmek için acil toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.
Ankara
Bugün BMGK dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği, oturuma ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, BMGK acil oturumunun 2 Ekim'de TSİ 17.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.
Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi.
Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.
BMGK, Lübnan'daki durumu acil oturumla ele almak için 20 ve 24 Eylül'de de toplanmıştı.
AB, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını "en sert şekilde" kınadı
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını en sert şekilde kınıyor." denildi.
Josep Borrell, mesajını şöyle sürdürdü:
"Tehlikeli saldırı ve misilleme döngüsü kontrolden çıkma riski taşıyor. Bölge genelinde derhal ateşkes gerekiyor. AB, bölgesel bir savaşı önlemeye katkıda bulunmaya tamamen kararlı."
İtalya
İtalya hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınadı ve yaşanan gelişmelerden derin kaygı duyduğunu bildirdi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki krizin kötüleşmesi sebebiyle Başbakan Giorgia Meloni'nin durumu görüşmek ve gerekli tedbirleri değerlendirmek üzere; Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Savunma Bakanı Guido Crosetto, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, istihbarat birimlerinin başındaki isimler ve İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari'nin katılımıyla bu akşam acil bir güvenlik zirvesi düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "İtalyan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınarken, devam eden gelişmelerden duyduğu derin kaygıyı belirtiyor ve tüm bölgesel aktörlere sorumluluk çağrısında bulunarak, gerilimin tırmanmasının önlenmesini talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Başbakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"İtalya G7 Dönem Başkanı olarak, İsrail-Lübnan sınırının 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanması yoluyla istikrara kavuşturulması amacına yönelik diplomatik çözüm için çabalamaya devam edecektir. Bu çerçevede İtalya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), İsrail-Lübnan sınırında güvenliği sağlamak maksadıyla kurulan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) güçlendirilmesini düşünmeye davet ediyor. Gazze'de ateşkes sağlanması ve 2735 sayılı karar doğrultusunda rehinelerin serbest bırakılması yönünde bir anlaşmaya varılması da aynı derecede acildir."
İspanya
İspanya hükümeti, İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini "şiddetle kınadığını" açıklayarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, İran'ın bu gece İsrail'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplum, öngörülemeyen sonuçlar doğuran bölgesel gerilimi durdurmak için derhal harekete geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye bombalı saldırılarında olduğu gibi İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini de "kesin bir şekilde kınadıklarını" açıkladı.
Almanya
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail, İran tarafından füzelerle saldırıya uğramaktadır. Mevcut saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.
İran'ı bu tehlikeli tırmanışa karşı uyardıklarını belirten Baerbock, İran'ın saldırıları durdurmasını istedi. Baerbock, bunun bölgeyi daha da uçuruma sürüklediğini kaydetti.
İngiltere
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği dile getirdi.
İkili, Orta Doğu'da yükselen tansiyonu ele alırken Starmer, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.
Starmer, İngiltere'nin İsrail'in güvenliğine ve sivillerin korunmasına olan kararlı bağlılığını da görüşmede ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.