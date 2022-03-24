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Dünya

BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini güçlü bir şekilde kınadı.

Betül Yürük   | 24.03.2022
BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

New York

Guterres, yazılı açıklamasında, Kuzey Kore'nin 24 Mart tarihli kıtalararası balistik füze denemesinin BM Güvenlik kararlarını alenen ihlal ettiğini bildirdi.

Uzun menzilli füze denemesinin bölgede gerilimi ciddi bir şekilde artırma riski taşıdığı uyarısı yapan Guterres, Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde kınadı ve Pyongyang'a gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması çağrısı yaptı.

Öte yandan ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Norveç'in talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi , Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini görüşmek üzere 25 Mart'ta toplanacak.


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