Dolar
8.32
Euro
9.83
Altın
1,814.99
ETH/USDT
3,380.00
BTC/USDT
47,138.00
BIST 100
1,472.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yeni bir döneme giren Afganistan'da insani felaket kapıda' uyarısı

Guterres, uluslararası topluma Afgan halkına ''en karanlık'' günlerinde finansal destek sağlamaları çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 31.08.2021
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yeni bir döneme giren Afganistan'da insani felaket kapıda' uyarısı

New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir döneme giren Afganistan'da derinleşen insani ve ekonomik kriz ile temel hizmetlerin tamamen çökme riskinden derin endişe duyduğunu belirterek, "insani felaketin kapıda olduğu" uyarısı yaptı.

Guterres, ABD'nin Afganistan'dan çekilme ve tahliyeleri tamamlaması ile Taliban'ın ülkede kontrolü tamamen ele almasının ardından yazılı bir açıklama yaparak ülkedeki insani duruma dikkati çekti.

Afgan nüfusunun neredeyse yarısının, yani 18 milyon kişinin, insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Guterres, ''Her üç Afgandan biri, bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor.'' ifadesini kullandı.

Afgan çocuklarının yarısından fazlasının gelecek yıla kadar aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmasının beklendiğine dikkati çeken Guterres, ''Halk, her geçen gün temel hizmetlere erişimi kaybediyor. İnsani bir felaket kapıda.'' uyarısında bulundu.

Afgan halkının şu an her zamankinden daha fazla uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Guterres, ülkedeki şiddetli kuraklık ve yaklaşan sert kış koşulları nedeniyle daha fazla gıda, barınma ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulacağını ifada etti.

Afganistan'daki tüm taraflara güvenli ve engelsiz insani erişime izin vermesi çağrısı yapan ve gelecek hafta Afganistan'daki acil insani ihtiyaçları açıklayacaklarını belirten Guterres, uluslararası topluma da Afgan halkına en karanlık günlerinde finansal destek sağlamaları çağrısında bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un yeni varyantı 'C.1.2' nadir görülüyor
Türkiye'de 21 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı
Filistin’de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yeni bir döneme giren Afganistan'da insani felaket kapıda' uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yeni bir döneme giren Afganistan'da insani felaket kapıda' uyarısı

AB Komisyonu içişleri sorumlusu Johansson: AB-Türkiye göç mutabakatı Afganlar için uygun değil

BM'den Taliban'a kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı çağrısı

Afgan lider Hikmetyar: Taliban ne şekilde hükümet kurarsa kayıtsız ve şartsız destekliyoruz

Afgan lider Hikmetyar: Taliban ne şekilde hükümet kurarsa kayıtsız ve şartsız destekliyoruz
Taliban hükümet kurma çalışmalarına devam ediyor

Taliban hükümet kurma çalışmalarına devam ediyor
ABD askerlerinin terk ettiği Kabil Havaalanı'nı AA görüntüledi

ABD askerlerinin terk ettiği Kabil Havaalanı'nı AA görüntüledi