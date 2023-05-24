BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika Boynuzu için yardım çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası topluma Afrika Boynuzu için acil yardım çağrısında bulundu.
New York
Guterres, BM'de Afrika Boynuzu için düzenlenen üst düzey fon toplama etkinliğinde konuştu.
Bölgede meydana gelen "kriz üstüne krizin" milyonlarca hayatı tehlikeye attığına dikkati çeken Guterres, kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra istikrarsızlık ve çatışmanın toplu yer değiştirmelere neden olduğunu kaydetti.
Guterres, "Krizin felakete dönüşmesini engellemek için şimdi harekete geçmeliyiz." diyerek, geçen sene toplanan fonlarla bölgede 20 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım ulaştırıldığını anımsattı.
Desteğin mevcut sınamalar uyarınca artırılması gerektiğine işaret eden Guterres, "Uluslararası toplum ve tüm donörlere bölge için 2023 İnsani Müdahale Planı'nı acil bir şekilde fonlama çağrısında bulunuyorum." dedi.
Guterres, halihazırda planın sadece yüzde 20'sinin fonlandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Acil ve büyük bir fon sağlanmazsa operasyonlar devam edemeyecek ve insanlar ölecek." uyarısında bulundu
ABD'den yardım duyurusu
ABD'nin BM Daimi Temscilcisi Linda Thomas-Greenfield kuraklık nedeniyle Afrika Boynuzu'nda yaşanan krizi hafifletmek için 524 milyon dolar ilave insani yardım taahhüt ettiklerini duyurdu.
Greenfield, böylelikle ABD'nin bölge için bu yıl yaptığı yardım taahhüdünün 1,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi açlık krizi ile karşı karşıya
Öte yandan BM Dünya Gıda Programı (WFP) Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, basına yaptığı açıklamada, Afrika Boynuzu'ndaki kuraklığın ciddiyetine dikkati çekti.
Dunford, Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişinin açlık krizi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bölge, çatışmalar, iklim değişiklikleri ve ekonomik krizler olmak üzere birden fazla sorunla karşı karşıya." ifadesini kullandı.
Yüksek gıda ve enerji fiyatları ile kuraklık ve sellerin de açlık krizini tetiklediğinin altını çizen Dunford, Sudan'daki çatışmaların mevcut durumu olumsuz etkilediğini kaydetti.
Doğu Afrika'da Sudan'ın yanı sıra Etiyopya, Güney Sudan, Somali ve Kenya gıda krizinden etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.
WFP, bölgeye acil yardım sağlamak için 810 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.