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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres: Uluslararası toplum Gazze için yeterli çabayı sarf etmiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Benim uluslararası topluma çağrım, daha fazla baskı kurmaları ve Gazze'de savaşını mümkün olan en kısa sürede bitirmeleri yönünde." dedi.

Şerife Çetin  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Uluslararası toplum Gazze için yeterli çabayı sarf etmiyor

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumun Gazze için yeterli çabayı sarf etmediğini belirterek, "Benim uluslararası topluma çağrım, daha fazla baskı kurmaları ve Gazze'de savaşını mümkün olan en kısa sürede bitirmeleri yönünde." dedi.

Guterres, düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin "Uluslararası toplumun Gazze için yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyor musunuz? Üye ülkelere bu konuda somut ve hususi bir çağrınız var mı?" sorularını yanıtladı.

"Uluslararası toplum Gazze için yeterli çabayı sarf etmiyor." diyen Guterres, uluslararası topluma çağrı yaparak, Gazze'de savaşın mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi için daha fazla baskı uygulanmasını istedi.

Gazze'de öldürülen BM personeline de değinen Guterres, insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini belirtti. Guterres, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların ciddi bir şekilde soruşturulması ve suçluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun her yer için ama özellikle Gazze için geçerli olduğunu ifade eden Guterres, Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanı sayısının eşi benzeri olmadığını, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar insan öldürülmediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri, uluslararası toplumun ayrıca hesap verilmesi konusunda güçlü kararlılık ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

"Filistin Devleti kendi kuralları ve anayasasına göre yönetilmeli"

Uluslararası insancıl hukuk ihlalinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Guterres, bunu kınadığını ve uluslararası mahkemelerin bu konularda atacakları adımları yakından takip ettiklerini söyledi.

Guterres, ateşkes sağlandıktan sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yetkiyi devralması ve iki devletli çözümü sağlayacak koşulların oluşturulmasını desteklediklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri, "Filistin Devleti kendi kuralları ve anayasasına göre yönetilmeli." dedi.

"3. Dünya Savaşı'nı engelleyebiliriz"

Guterres, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olunup olunmadığının sorulması üzerine, "3. Dünya Savaşı'nı tabii ki engelleyebiliriz." diye konuştu.

İhtilaf ve çatışmalarda çok sayıda artış olduğunu aktaran Guterres, asıl "cezadan muaf kalma" durumunun savaşın "kapıda" olduğu hissini tetiklediğini söyledi.

Guterres, ülkeler, ordular ve milislerin cezalandırılmadan istediklerini yapabileceklerini düşünmesinin sorunlu olduğunu vurguladı.

"Vetodan hoşlanmıyorum"

BM Güvenlik Konseyi reformuyla ilgili soruları da yanıtlayan Guterres, bu çerçevede atılacak ilk adımın "Geleceğin Zirvesi"nde imzalanmasını istediği "Gelecek Paktı" olduğunu söyledi.

Guterres, "Eğer veto yetkisinden hoşlandığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ancak veto yetkisinin yok edilebileceğini düşündüğümü söylesem de yalan söylemiş olurum." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısını artırma konusunda anlaşma bulunduğunu belirten Guterres, aynı zamanda BM Genel Kurulu'nun gücünün geliştirilmesine de destek olduğunu söyledi. Guterres, tüm bu alanlarda ilerleme kaydedilmesini umduğunu dile getirdi.

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