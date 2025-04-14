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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'da kalıcı ateşkes çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya tarafından Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan balistik füze saldırısının ardından kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

Sercan İrkin  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'da kalıcı ateşkes çağrısını yineledi

İstanbul

BM Sözcülüğünden, Guterres'in Ukrayna'daki saldırılara ilişkin tepkisine dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırının Paskalya'dan önceki "kutsal haftada" gerçekleştiğine işaret edilirken, Ukrayna’da kalıcı bir ateşkes sağlanması yönündeki çağrı da yinelendi.

Sivillere ve sivil altyapılara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu tür saldırıların her nerede olursa olsun derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, BM'nin, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü tam olarak koruyan adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış için gereken çabaları desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Rus ordusunun, bugün Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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