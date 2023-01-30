Dolar
18.79
Euro
20.38
Altın
1,922.13
ETH/USDT
1,553.80
BTC/USDT
22,702.00
BIST 100
5,096.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Nuri Aydın   | 30.01.2023
BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Saldırının bir ibadethanede gerçekleşmesi özellikle tiksindirici." ifadesi kullanıldı.

"Huzur ve güven içinde ibadet edebilme dahil din veya inanç özgürlüğü evrensel bir insan hakkı" olduğu vurgulanan açıklamada, Guterres'in saldırıyı kınadığı, kurbanların ailelerine taziyelerini ilettiği ve yaralılara acil şifalar dilediği aktarıldı.

Pakistan’ın Peşaver kentinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında polislerin de bulunduğu 59 kişi hayatını kaybetmiş, 157 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen konvoydakilere toplam 118 bin lira ceza uygulandı
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla sürüyor
İçişleri Bakanlığından bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarılarına ilişkin açıklama
Bakan Dönmez: Karadeniz gazının arkasındaki büyük emeği 'Keşfin Ateşi' belgeseliyle bir saate sığdırmaya çalıştık

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Van'da köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

Lavrov, terörle, çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi

Lavrov, terörle, çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi
Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında 59 kişi öldü, 157 kişi yaralandı

Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında 59 kişi öldü, 157 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet