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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, mevcut sınamalarla mücadele için değişim çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Uluslararası sınamaların ortaya çıkma hızı, onları çözme hızımızı geçti." diyerek çok taraflı kurumlarda değişimin şart olduğuna işaret etti.

Şerife Çetin  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, mevcut sınamalarla mücadele için değişim çağrısı yaptı

New York

Guterres, "Geleceğin Zirvesi" ve BM Genel Kurul haftası öncesinde New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Guterres, 22-23 Eylül'de düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi"nde kabul edilecek anlaşma için müzakerelerin devam ettiğini kaydederek, "Tüm üye ülkelere uzlaşı ruhuyla hareket etmeleri için çağrıda bulunuyorum. Dünyaya, birlikte hareket edince neler yapabileceğimizi gösterelim." dedi.

"Uluslararası sınamaların ortaya çıkma hızı, onları çözme hızımızı geçti." diyen Guterres, bunun değişim ihtiyacını da beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Ukrayna, Gazze, Sudan ve başka yerlerde jeopolitik bölünmüşlükler ve ihtilafların kontrolden çıktığını ifade eden Guterres, aynı zamanda krizlerin birbirini beslediğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, kurumların sınamalarla mücadele etmeye yetişemediğini söyledi.

Mevcut çok taraflı kurumların 80 yıl önce oluşturulduğuna dikkati çeken Guterres, o dönemde sorunların çok daha farklı olduğunu belirtti.

Guterres, kurumları oluşturan değerlerin zamanla değişmediğini ancak kendilerinin "zaman içinde dondurulamayacağını" kaydederek, 21. yüzyılın sınamalarıyla mücadele etmek için küresel kurumların uyarlanması ve güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Değişimin bir gecede gerçekleşmeyeceğini "ancak bugün başlayabileceğini" belirten Genel Sekreter, "Geleceğin Zirvesi"nin bu anlamda önemli bir ilk adım teşkil ettiğini vurguladı.

Guterres, "Geleceğin Zirvesi"yle küresel kurumların daha meşru, etkili, güncel gerçeklerle uyumlu olacağını belirterek, "Tüm üye ülkelere bu fırsatı yakalamaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

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