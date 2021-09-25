Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,908.70
BTC/USDT
42,684.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Betül Yürük   | 25.09.2021
BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Birleşmiş Milletler

İki devletli çözümü anlatmak için ABD'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Guterres ve Tatar'ın ''Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunduğu'' belirtildi.

Guterres, 27 Eylül pazartesi günü Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme de yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada
Hollanda'da sosyal mesafe kuralı kalktı, 'korona kartı' uygulaması başladı
Norveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, 27 Eylül'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis ile üçlü görüşme yapacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Milli davamız Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başpiskopos Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan tepkilerini kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başpiskopos Elpidoforos'a yönelik Rum-Yunan tepkilerini kınadı
BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü