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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin sorunun çözümü için zaman daralıyor

Betül Yürük   | 08.02.2022
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistin sorunun çözümü için zaman daralıyor

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin, "Zaman daralıyor, uzun süredir arzulanan, işgalin son bulması ve iki devletli çözüm hedefini kaçıramayız." dedi.

Guterres, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesinin toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin sorunun uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ettiğini ve bağımsız Filistin Devleti sözünün yerine getirilmediğini söyledi.

Filistin'de siyasi, ekonomik ve güvenlik durumunun kötüye gittiğine dikkati çeken Guterres, sorunun çözümü ve işgalin son bulması için ortak çabaların derhal yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Filistin sorununa iki devletli çözüm dışında başka alternatif olamayacağını vurgulayan Guterres, "Çatışmayı tetikleyen tek taraflı adımlar ve yasa dışı eylemler son bulmalı." diye konuştu.

Guterres, İsrail-Filistin sorununun çözümü için "Zaman daralıyor, uzun süredir arzulanan, işgalin son bulması ve iki devletli çözüm hedefini kaçıramayız." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, tüm taraflara, müzakerelere dönülmesi yönünde somut adımlar atması çağrısında da bulundu.


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