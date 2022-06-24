Dolar
16.76
Euro
17.70
Altın
1,828.15
ETH/USDT
1,213.80
BTC/USDT
21,186.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın "ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya" olduğu uyarısında bulundu.

Mücahit Oktay   | 24.06.2022
BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

New York

Ülke İçinde Yerinden Edilmeye ilişkin Eylem Gündemi'nin tanıtım etkinliği bağlamında bir görüntülü mesaj yayımlayan Guterres, "Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya. Dünya çapında rekor sayıda insan, çatışmalar, afetler ve iklim krizi gibi trajediler nedeniyle ülkelerinde yerinden edildi." dedi.

Birçok insanın on yıllar boyunca birden çok kez yaşadığı yerle bağlarının koparıldığına değinen Guterres, Ukrayna'daki savaş nedeniyle sadece üç ayda 13 milyon insanın evlerinden ve yaşadığı toplumdan uzaklaştırıldığına değindi.

"Hepimizin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin içinde bulunduğu kötü duruma kalıcı çözümler bulmaya yardımcı olmak gibi bir görevimiz var." diyen Genel Sekreter, bugünden itibaren ülke içinde yerinden olmayla ilgili bir eylem başlattığını duyurdu.

Guterres, söz konusu eylemin 3 temel amacını, "Birincisi, ülke içinde yerinden olmuş kişilerin kalıcı çözümler bulmasına yardımcı olmak. İkincisi, gelecekteki yerinden edilme krizlerini daha iyi önlemek ve üçüncüsü, şu anda yerinden edilmeyle karşı karşıya kalanlar için daha güçlü koruma ve yardım sağlamaktır." sözleriyle açıkladı.

Yerinden edilmeleri önleme görevinin her şeyden önce hükümetlere ait olduğunun altını çizen Guterres, bununla birlikte herkesin bu konuda üzerine düşeni yapma sorumluluğu olduğunu belirtti.

Guterres, BM üyesi devletleri, sivil toplumu ve uluslararası finans kuruluşlarını yerinden edilmelerin engellenmesi konusunda yardıma çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükçekmece'de yoldaki çökme nedeniyle isale hattı zarar gördü
Antalya ve Osmaniye'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla 'Kadro' tespit etti
Azerbaycan'dan gelen amfibi uçak, Marmaris'teki orman yangınına müdahale ediyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1, Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyamız ülke içi yerinden edilme kriziyle karşı karşıya

Guterres: Eşi görülmemiş bir küresel açlık kriziyle karşı karşıyayız

BM Genel Sekreteri, nükleer silahların kullanılması olasılığı konusunda devletleri uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Litvanya'ya diyalog çağrısında bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Litvanya'ya diyalog çağrısında bulundu
BM: Erdoğan ve Guterres'in görüşmesi, tahılı küresel pazara ulaştırmanın yollarına odaklandı

BM: Erdoğan ve Guterres'in görüşmesi, tahılı küresel pazara ulaştırmanın yollarına odaklandı