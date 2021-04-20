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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Cenevre'deki Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantıya katılacak

Bayram Altuğ   | 20.04.2021
BM Genel Sekreteri Guterres, Cenevre'deki Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantıya katılacak

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsviçre'nin Cenevre kentinde gelecek hafta garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacağı bildirildi.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık olağan basın toplantısında, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde düzenlenecek toplantıya ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Sözcü Vellucci, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bir araya geleceği toplantıları takip edecek basın mensupları için akreditasyon sürecini henüz başlatmadıklarını söyledi.

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşecek konferansa kimlerin ve kaç kişinin akredite edilebileceğini belirlemeden önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının risklerinin değerlendirildiğini vurgulayan Vellucci, birkaç gün içinde akreditasyona ilişkin detayları paylaşacaklarını aktardı.

Vellucci, gayriresmi formattaki konferansa BM Genel Sekreteri Guterres'in da katılacağını belirterek "Kısa zaman içinde (Guterres'in) seyahat detaylarına ilişkin duyuru yapacağız." dedi.

"Rum kesimi ve onun destekçisi Yunanistan tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddetti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta çözüm arayışında 53 sene müzakere edildiğini anımsatarak bu süre zarfında Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi ve destekçisi Yunanistan'ın, tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddettiğini bildirmişti.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantıya ilişkin soru üzerine, daha önce de Crans Montana'daki görüşmelerde Türk tarafının, "federasyon için son kez müzakere ettiklerini" muhataplarına ilettiklerini kaydetmişti.

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