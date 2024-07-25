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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Aşırı sıcaklar her yıl yarım milyon kişinin ölümüne sebep oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, aşırı sıcaklar nedeniyle her yıl yarım milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bunun etkisini azaltmanın mümkün olduğunu, yeni bir küresel eylem çağrısında bulunduğunu belirtti.

Şerife Çetin  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Aşırı sıcaklar her yıl yarım milyon kişinin ölümüne sebep oluyor

New York

Guterres, BM binasında gazetecilere iklim değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Son bir haftada dünya genelinde sıcakların daha önce görülmemiş düzeyde arttığına dikkati çeken Guterres, 21 Temmuz'un şimdiye kadar kaydedilen en sıcak gün olarak kayıtlara geçtiğini anımsattı.

Guterres, "Bölünmüş dünyamızı birleştiren tek bir şey varsa o da hepimizin etkisini hissettiği artan sıcaklar." ifadesini kullandı.

Dünyanın her yerinde herkes için sıcaklığın arttığına işaret eden Guterres, bunun milyarlarca insanı etkilediğini, sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiğini kaydetti.

Ölümcül etkilere karşı uyardı

Sahra çölünün güneyinde, ABD'de, Suudi Arabistan'da ve Asya ile Afrika'da sıcak hava dalgasının ölümcül etkileri olduğunu dile getiren Guterres, bazı yerlerde okulların kapandığını söyledi.

Guterres, "Aşırı sıcaklar her yıl yarım milyon kişinin ölümüne sebep oluyor." bilgisini paylayarak, bunun tropik hortumların neden olduğu ölümlerin 30 katına tekabül ettiğini belirtti.

Aşırı sıcakların temel sebebinin fosil yakıt kullanımı ve iklim değişikliği olduğunun altını çizen BM Genel Sekreteri, "Aşırı sıcak artık yeni anormalimiz." dedi.

Guterres, bunun etkisinin azaltılabileceğini ve ölümlerin engellenebileceğini belirterek, "Bugün yeni bir küresel eylem çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Öncellikle toplumun en kırılgan kesiminin korunması gerektiğine işaret eden Guterres, sıcakların herkesi aynı etkilemediğini, yoksul, hamile, kadın, engelli, yaşlı ve çocuklar üzerinde daha büyük etkisi bulunduğunu söyledi.

İşçilerin korunmasının diğer önemli bir husus olduğunu dile getiren Guterres, küresel iş gücünün yüzde 70'nin aşırı sıcaklar nedeniyle yüksek risk altında olduğunu bildirdi.

Guterres, aynı zamanda ekonomi ve toplumların dayanaklılığını artırmak gerektiğinin altını çizdi.

İklim krizine neden olan sorunların köküne inmek gerektiğini vurgulayan Guterres, "Semptomlarla mücadele etmek için hastalığı tedavi etmeliyiz. Bu hastalık kendi evimizi yakıp küle çeviriyor. Hastalığın adı fosil yakıtlara bağımlılık. Hastalık, iklim konusunda harekete geçmemek." dedi.

Guterres, ülkelerin fosil yakıt tüketimini hızlı bir şekilde sonlandırması gerektiğini belirterek, dünya liderlerine bu konuda harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.

BM Genel Sekreteri, "Mesaj açık. Hararet yükseliyor. Aşırı sıcaklar insanlar ve gezegeni etkiliyor. Dünya artan ısılarla mücadele etmek için çaba sarf etmeli." şeklinde konuştu.


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