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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: 21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlardan daha ucuz olduğu ve 3 kat daha fazla istihdam yarattığını belirterek, "21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler." dedi.

Betül Yürük   | 17.06.2022
BM Genel Sekreteri Guterres: 21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler

New York

Guterres, "Büyük Ekonomiler Forumu: Enerji ve İklim" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, büyük ekonomiler ve atmosferi en çok kirleten ülkeler arasında yer alan ABD yönetimini hedef aldı.

Liderliğin insanları mevcut tehlikelerden korumayı gerektirdiğini belirten Guterres, fosil yakıtların insanlığa ve gezegene zarar verdiğini, kısa vadede dahi siyasi ve ekonomik bir getirisinin olmadığını söyledi.

Fosil yakıt üreticileri "insanlığın boğazına çökmüş" durumda

Fosil yakıt üreticilerini ve finansörlerini büyük tütün firmalarına benzeten ve "insanlığın boğazına çöktüğünü" ifade eden Guterres, yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarının bizzat fosil yakıtlardan kaynaklandığını, bunun bir iklim sorunu olduğunu kaydetti.

Çözümün yenilenebilir enerji kaynaklarında bulunduğunu, yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlardan daha ucuz olduğunu ve 3 kat daha fazla istihdam yarattığını belirten Guterres, "21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler." dedi.

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