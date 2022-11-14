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Dünya

BM Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen karar kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi.

Mehmet Alaca   | 14.11.2022
BM Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen karar kabul edildi Fotoğraf: Lokman Vural Elibol - AA

Ankara

193 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.

94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı.

Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.

BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.


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