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Dünya

Rusya, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 16.04.2021
Rusya, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile başkent Moskova'da bir araya gelmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım uygulamalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD'nin 10 Rus diplomatı sınır dışı etme yönünde karar aldığını anımsatan Lavrov, mütekabiliyet gereği atılacak adımları bildirerek, "Moskova, ABD'li 10 diplomatın Rusya'yı terk etmesini teklif edecek." dedi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus ve üçüncü ülke vatandaşların çalıştırılmaması yönünde prosedürü başlatacaklarını belirten Lavrov, "ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciklerindeki çalışanların kontrolsüz kısa süreli seyahatleri uygulamasına son verilecek." dedi.

Lavrov, "ABD, bu çizgiden devam ederse, ABD'den Rusya'da çalışan diplomat sayısını 300'e düşürmesini isteyeceğiz." diye konuştu.

ABD'nin bazı Rusya'daki vakıfların faaliyetlerine de değinen Lavrov, "Rusya'nın iç işlerine açık açık müdahale eden Amerikan sivil toplum kuruluşları ve vakıfların ülkemizdeki faaliyetlerini kısıtlayacağız ve durduracağız." dedi.

Polonya'nın da 3 Rus diplomatını sınır dışı etme kararı alındığını anımsatan Lavrov, buna karşı gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Moskova'ya istişareler için daha önce çağrıldığını hatırlatan Lavrov, bu istişarelerin sürdüğünü dile getirdi.

Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan'ın istişareler için ülkesine dönmesini önerdiğini aktardı.

Biden'ın 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini dün açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

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