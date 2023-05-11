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Dünya

Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi

Rusya'da bir mahkeme, YouTube’da LGBT propagandası içerdiği belirtilen videoları silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Google’a 3 milyon ruble (yaklaşık 40 bin dolar) para cezası verdi.

Emre Gürkan Abay  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi

Moskova

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan bir mahkemede görüldü.

YouTube'da LGBT propagandası içerdiği belirtilen bazı videoların silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Google’a daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 2021’de 7,2 milyon ruble para cezası verilmişti.

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