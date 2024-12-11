Dolar
34.86
Euro
36.64
Altın
2,719.41
ETH/USDT
3,783.70
BTC/USDT
100,500.00
BIST 100
10,058.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy ve Orban arasında "Putin ile telefon görüşmesi" atışması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ülkesini ilgilendiren konular hakkında telefon görüşmesi yapmasına tepki gösterdi, Macar lider ise "barış için çaba sarf ettiği" yanıtını verdi.

Melike Pala  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Zelenskiy ve Orban arasında "Putin ile telefon görüşmesi" atışması

Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ülkesini ilgilendiren konular hakkında telefon görüşmesi yapmasına tepki gösterdi, Macar lider ise "barış için çaba sarf ettiği" yanıtını verdi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda Orban'ın Putin ile Ukrayna'daki durum hakkında yaptığı telefon görüşmesini eleştirerek Kiev'in devam eden savaşla ilgili her türlü görüşmenin parçası olması gerektiğini ifade etti.

Ukraynalı lider, "Viktor Orban'ın en azından Moskova'daki (Beşşar) Esed'i arayıp bir saatlik derslerini dinlemeyeceğini umuyoruz. Gerçek barışa ve güvenliğe ulaşmanın ABD'nin kararlılığını, Avrupa'nın birliğini ve tüm ortakların BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine sarsılmaz bağlılığını gerektirdiği kesinlikle açıktır." ifadelerini kullandı.

Orban'a eleştiriler yönelten Zelenskiy, "Hiç kimse birlik pahasına kişisel imajını güçlendirmemeli, herkes ortak başarıya odaklanmalıdır." mesajını paylaştı.

Zelenskiy ayrıca, "gerçek barışı sağlamak adına doğru ve güçlü çözümler bulmak için" birlikte çalıştığı ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve Avrupalı liderlere teşekkür etti.

Orban ise Zelenskiy'nin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Macaristan'ın AB dönem başkanlığının sonunda barış için yeni çabalar sarf ettik. Noel ateşkesi ve geniş çaplı esir değişimi önerdik. Başkan Zelenskiy'nin bugün bunu açıkça reddetmesi ve dışlaması üzücü. Biz elimizden geleni yaptık." ifadesini kullandı.

Orban ve Putin'in bugün Ukrayna ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batıkent metro istasyonunda yangın
Tekirdağ'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Emlak patronluğundan büyükelçiliğe: Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı

Benzer haberler

Zelenskiy ve Orban arasında "Putin ile telefon görüşmesi" atışması

Zelenskiy ve Orban arasında "Putin ile telefon görüşmesi" atışması

Trump: "(Suriye) Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar çünkü biz karışmayacağız"

Rusya: Ukrayna, Rus askeri havaalanına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Zelenskiy, Rus İHA'larının UAEA'ya ait konvoya saldırı düzenlediğini iddia etti

Zelenskiy, Rus İHA'larının UAEA'ya ait konvoya saldırı düzenlediğini iddia etti
ABD, Ukrayna için 20 milyar dolarlık krediyi Dünya Bankası fonuna aktardı

ABD, Ukrayna için 20 milyar dolarlık krediyi Dünya Bankası fonuna aktardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet