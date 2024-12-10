Dolar
34.85
Euro
36.74
Altın
2,664.88
ETH/USDT
3,755.20
BTC/USDT
97,503.00
BIST 100
10,223.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Google "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıttı

Google, şu anda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl (10 üzeri 25 yıl) sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğünü iddia ettiği yeni bir çipi tanıttı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Google "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıttı

İstanbul

BBC'deki habere göre, Google, “Willow” adını verdiği yeni kuantum çipinin önemli “atılımlar” içerdiğini ve “kullanışlı, büyük ölçekli bir kuantum bilgisayara giden yolu açtığını” savunuyor.

Google'ın çipi, parçacık fiziği ilkelerini kullanarak oldukça güçlü yeni bir bilgisayar türü oluşturmaya çalışan kuantum hesaplama olarak bilinen alandaki en son gelişme oldu.

Google, Willow'un, şu anda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğünü iddia ediyor.

Uzmanlar, Willow'un şimdilik büyük ölçüde deneysel bir cihaz olduğunu, yani çok çeşitli gerçek dünya sorunlarını çözebilecek kadar güçlü bir kuantum bilgisayarın hala yıllar ve milyarlarca dolar uzakta olduğunu belirtiyor.

"Willow'un tek bir testteki başarısı abartılmamalı"

Willow'u oluşturan Google'ın kuantum yapay zeka laboratuvarını yöneten Hartmut Neven, yaptığı açıklamada, Willow'un bazı pratik uygulamalarda kullanılacağını belirterek daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Neven, Willow'un performansının “bugüne kadar yapılmış en iyi kuantum işlemci” olduğu anlamına geldiğini öne sürdü.

Ancak İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde Bilgi İşlem Uzmanı Prof. Dr. Alan Woodward, kuantum bilgisayarların bir dizi görevde mevcut “klasik” bilgisayarlardan daha iyi olacağını ancak onların yerini almayacağını söyledi.

Woodward, Willow'un tek bir testteki başarısının öneminin abartılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Elmalarla armutları karşılaştırmamak için dikkatli olmak gerekir." dedi.

Telefonlardan veya dizüstü bilgisayarlardan temelde farklı bir şekilde çalışan kuantum bilgisayarlar, sorunları geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı çözmek için kuantum mekaniğinden yararlanıyor.

Kuantum bilgisayarların ileride bu yeteneklerini, yeni ilaçlar oluşturmak gibi karmaşık süreçleri büyük ölçüde hızlandırmak için kullanabileceği umuluyor.

Ayrıca, örneğin hassas verileri korumak için kullanılan bazı şifreleme türlerini kırmak gibi kötü amaçlarla kullanılabileceğine dair korkular da bulunuyor.

Şubat 2024'te Apple, iMessage sohbetlerini koruyan şifrelemenin gelecekteki güçlü kuantum bilgisayarlar tarafından okunmasını engellemek için “kuantum geçirmez” hale getirildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bundan sonra da Suriye'nin istikrarı, güvenliği en önemli önceliğimizdir
Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu
Kayak sezonunu 20 yıl sonra kasımda açan Erciyes'te hedef 3 milyon ziyaretçi
Çorum'daki doğal afetlerden etkilenen çiftçilere 20 milyon lira destek

Benzer haberler

Google "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıttı

Google "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıttı

Çin, ABD'nin çip kısıtlamalarına karşı kritik madenlerin ihracatını kısıtladı

Google hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

ABD'de Biden yönetimi, çip sektöründe Çin'e yeni kısıtlamalar getirdi

ABD'de Biden yönetimi, çip sektöründe Çin'e yeni kısıtlamalar getirdi
ABD, Çin'in çip üretim kabiliyetini zayıflatmaya yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırdı

ABD, Çin'in çip üretim kabiliyetini zayıflatmaya yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırdı
Kanada çevrim içi reklamcılıkta rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a dava açtı

Kanada çevrim içi reklamcılıkta rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a dava açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet