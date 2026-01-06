Dolar
Teknoloji

Nvidia, robot ve otonom araçlara yönelik yeni yapay zeka projelerini tanıttı

ABD'li çip üreticisi Nvidia, ajan tabanlı yapay zeka, fiziksel yapay zeka, otonom araç geliştirme, robotik ve biyomedikal gibi farklı alanlarda kullanılmak üzere yeni yapay zeka modelleri, veri setleri ve araçlarını tanıttı.

Dilara Zengin Okay  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Nvidia, robot ve otonom araçlara yönelik yeni yapay zeka projelerini tanıttı

Washington

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026 kapsamında düzenlenen etkinlikte, şirketin yeni yapay zeka atılımlarını anlattı.

Yapay zeka için yarışın başladığına işaret eden Huang, herkesin bir sonraki seviyeye ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamada da Nvidia'nın yeni model ve araçlarına dair bilgiler paylaşıldı.

Yeni modellerin ajan tabanlı yapay zeka, fiziksel yapay zeka, otonom araç geliştirme, robotik ve biyomedikal alanlarını kapsadığı belirtilen açıklamada, şirketlerin bu araçlarla gerçek dünyaya uygulanabilir yapay zeka sistemleri geliştirebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Nemotron modellerinin konuşma ve çok modlu veriler üzerinden yapay zeka ajanlarının güvenli ve etkili çalışmasını sağlarken, Cosmos platformunun robotlar ve fiziksel sistemler için insan benzeri algılama ve mantık yürütme kabiliyeti sunduğu kaydedildi.

Alpamayo ailesinin, otonom araçların çevreyi algılayıp akılcı kararlar almasına ve simülasyonlarla test edilmesine imkan tanıdığı belirtilen açıklamada, Isaac GR00T'nin robotlar için bütün vücut hareket kontrolü ve bağlamsal anlayış sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, biyomedikal alanda ise Clara modellerinin protein tasarımı, ilaç geliştirme ve kişiselleştirilmiş tedavi çözümleri sunduğu aktarıldı.

Yeni fiziksel yapay zeka modellerine değinilen açıklamada, Boston Dynamics, Caterpillar, Franka Robotics, Humanoid, LG Electronics ve NEURA Robotics gibi şirketlerin Nvidia teknolojileriyle geliştirilmiş yeni robotlar ve otonom makineleri tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, Nvidia'nın Cosmos ve GR00T açık modelleri ile Isaac Lab-Arena ve OSMO çerçevesinin robotların öğrenme, mantık yürütme ve test süreçlerini hızlandırdığı, Hugging Face işbirliğiyle Isaac ve GR00T teknolojilerinin LeRobot platformuna entegre edildiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Jetson Thor ve T4000 modüllerinin yüksek performanslı hesaplama imkanı sunarak insansı ve endüstriyel robotların gelişimini desteklediği belirtildi.

Nvidia'dan yapılan bir başka açıklamada ise DRIVE AV adlı tam kapsamlı sürüş yazılımının yeni Mercedes-Benz CLA modeliyle ABD yollarında kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, gelişmiş seviye 2 sürüş destek özellikleri sunan sistemin, yıl sonuna kadar devreye alınmasının planlandığı, bu adımın Nvidia'nın otomotiv sektöründe yapay zeka tanımlı sürüş teknolojilerini daha geniş ölçekte yayma sürecinin başlangıcı olduğu kaydedildi.

Yapay zeka için tasarlanmış 6 yeni çipi bir araya getiren Rubin platformuna ilişkin açıklamada da dünyanın en büyük ve en gelişmiş yapay zeka sistemlerinin daha düşük maliyetle kurulması, devreye alınması ve güvenliğinin sağlanması için yeni bir standart oluşturduğu ve bunun yapay zekanın ana akım kullanımını hızlandırmayı hedeflediği belirtildi.

