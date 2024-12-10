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Dünya

Kremlin, Rusya'nın Orta Doğu'daki askeri etkisiyle ilgili geleceğini değerlendirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından Rusya'nın Orta Doğu'daki askeri etkisinin geleceğine ilişkin, "Şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı." dedi.

Dmitri Chirciu  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Kremlin, Rusya'nın Orta Doğu'daki askeri etkisiyle ilgili geleceğini değerlendirdi

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

"Moskova'nın, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşşar Esed'in görevini bırakmasında nasıl bir rol oynadığı" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Esed'in görevden ayrılma kararı kendisine ait. Diğer konuları yorumsuz bırakıyorum." diye konuştu.

Peskov, "Rusya'nın, Esed'in gitmesinin ardından Orta Doğu bölgesindeki askeri etkisinin muhafaza edilmesiyle ilgili endişesi var mı?" sorusuna ise "Elbette, şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın tüm bölge ülkeleriyle temas halinde olduğunu dile getiren Peskov, "Diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor. Hem ticari, ekonomik hem de diğer konularda yeterince geniş kapsamlı işbirliğimiz var. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz." dedi.

"Ukrayna ile ilgili hedeflerimize ulaşacağız"

Sözcü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirerek, şunları kaydetti:

"(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona erecek. Bu hedeflere ya operasyonla ya da müzakereler aracılığıyla ulaşılacak. Henüz herhangi bir müzakere süreci söz konusu değil. Ukrayna bunu reddediyor. Bu nedenle özel askeri operasyon zafere ulaşana kadar devam edecek."

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