Dolar
34.85
Euro
36.73
Altın
2,672.44
ETH/USDT
3,756.00
BTC/USDT
97,680.00
BIST 100
10,197.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da çevrecilerden Dünya LNG Zirvesi protestosu

Almanya'da çevre aktivistleri Berlin'de düzenlenen Dünya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Zirvesi'ni protesto etti.

Cüneyt Karadağ  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Almanya'da çevrecilerden Dünya LNG Zirvesi protestosu Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Zirvenin yapıldığı Adlon Oteli çevresinde bir araya gelen aktivistler, otelin kapı ve duvarlarına yeşil boya döktü.

Otelin ön ve arka girişinde toplanan Greenpeace, Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) ve Last Generation (Son nesil) gruplarından yaklaşık 300 aktivist nedeniyle polis, çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı otele sadece misafirlerin girişine izin verdi.

Boyalı ellerini otelin yanında bir araca yapıştıranlara da müdahale eden polis, otelin yanındaki caddede oturma eylemi yapmaya çalışan aktivistlere izin vermeyerek oturanları kaldırıma taşıdı.

Last Generation grubunun sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "Gaz lobisini durdurun, temiz gaz kirli bir yalandır. Yeşil boya, Dünya LNG Zirvesi'nin yeşille yıkanmasını sembolik olarak eleştirmek için döküldü." ifadelerine yer verildi.

Perşembe gününe kadar sürecek Dünya LNG Zirvesi'ne 50 ülkeden 750 üst düzey temsilcinin katıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Acil Yardım Harcamaları Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Dolandırıcılık şüphelisi avukata 10 yıla kadar hapsi istemi
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki mezalime seyirci kalınması tarihte kara leke olarak hatırlanacak
Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı

Benzer haberler

Almanya'da çevrecilerden Dünya LNG Zirvesi protestosu

Almanya'da çevrecilerden Dünya LNG Zirvesi protestosu

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme adımlarını kınadı

Almanya'da ana muhalefet lideri Merz: Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız

Almanya İçişleri Bakanı, Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda spekülasyonlara tepki gösterdi

Almanya İçişleri Bakanı, Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda spekülasyonlara tepki gösterdi
ABD'deki Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde Esed rejimini protesto etti

ABD'deki Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde Esed rejimini protesto etti
İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları Berlin'de protesto edildi

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları Berlin'de protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet