Dolar
19.56
Euro
21.33
Altın
2,015.66
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,828.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da Gençlik ve Kadın Buluşması programında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen İTO aylık meclis toplantısında konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da STK’lar ile toplantı programında konuşuyor.
logo
Dünya

Kanada’daki gıda fuarında "Türkiye’nin lezzetleri" tanıtıldı

Türkiye’nin lezzetleri, gıda sektöründeki firmaların Kuzey Amerika kıtasındaki ana buluşma noktalarından birisi olan "SIAL Kanada Fuarı"nda tanıtıldı.

Seyit Aydoğan  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Kanada’daki gıda fuarında "Türkiye’nin lezzetleri" tanıtıldı Fotoğraf: Seyit Aydoğan/AA

Toronto

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen fuarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli katılım organizasyonu kapsamında Türkiye’nin muhtelif bölgelerinden 20 firmayla Kanada’ya geldiklerini belirten Özer, "SIAL Kanada Fuarı’nın en büyük milli katılımcısıyız. Bu yıl 360 metrekarelik alanla Türkiye, fuara en büyük katılım sağlayan ülke oldu. Türk firmalarının, Kanada pazarına giderek artan bir ilgisi var ancak SIAL, fuar alanının darlığı sebebiyle daha geniş alan veremiyor." ifadesini kullandı.

Türk firmalarının Kanada pazarına artan ilgisinin, ihracatın da artması anlamına geldiğine işaret eden Özer, şunları söyledi:

"Türkiye’nin lezzetlerini Kanada’ya taşımaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz, tüm dünyada rağbet görmekte. Kanada’da artan Türk ve Müslüman nüfusu da bizim için çok büyük bir avantaj. Bu pazarların zorlanması ve daha fazla firmanın buralara gelmesi için temsilciliklerimizin de mücadele etmesi gerektiği kanaatindeyim."

"Kanada pazarı bizim için son derece önemli"

Fuara katılan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Genel Sekreteri Sermest Çapan da "Kanada pazarı bizim için son derece önemli." dedi.

Fuarda GSO Gıda Üreticileri Kümesi üyesi 10 firmanın yer aldığını anlatan Çapan, "Burası, Kuzey Amerika’ya açılan önemli kapı olduğu kadar ciddi ticaret fırsatlarının da olduğu bir yer. Firmalarımız, Kanada pazarındaki toptancı ve diğer alıcılarla faydalı görüşmeler gerçekleştirdi. Burada başlayan ilişkilerin, önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşınması mümkün." diye konuştu.

SIAL Kanada Fuarı

Bir yıl Toronto’da, diğer yıl Montreal’de düzenlenen SIAL Kanada Fuarı, "gıda sektöründeki firmaların, Kuzey Amerika kıtasındaki ana buluşma noktalarından birisi" olarak biliniyor.

Fuar, bu yıl, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 55 ülkeden 25 binin üzerindeki alıcıya ve 1500’ün üzerindeki ulusal ve uluslararası katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Öte yandan fuarda, GSO standında tüm ziyaretçilere Antep fıstığı ve birkaç çeşit baklava ikram edilirken, İTO’nun merkez standında da Türk kahvesi ve simitle çay sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi basın günü yapıldı
İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek
Meteorolojiden yarın için bazı bölgelere yönelik yağış uyarısı
Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu
Seçim günü yurdun büyük kesiminde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Benzer haberler

Kanada’daki gıda fuarında "Türkiye’nin lezzetleri" tanıtıldı

Kanada’daki gıda fuarında "Türkiye’nin lezzetleri" tanıtıldı

Kanada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı

Kanadalı gazeteci babasının kilise okulunda yaşadıklarını anlattığı podcast ile Pulitzer kazandı

Kanada'da orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine çıktı

Kanada'da orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine çıktı
ABD ve Kanada'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı

ABD ve Kanada'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı
Kanada'nın Alberta eyaletinde orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kanada'nın Alberta eyaletinde orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet