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Dünya

Afrikalı üniversite öğrencilerinden Belçika'ya ayrımcılık protestosu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de çoğunluğu Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler, üniversitelerden kabul alıp eğitimlerine başlamalarına rağmen devletin ayrımcı uygulamaları nedeniyle eğitimlerini sürdüremedikleri gerekçesiyle gösteri yaptı.

Selen Temizer  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Afrikalı üniversite öğrencilerinden Belçika'ya ayrımcılık protestosu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Yüzlerce üniversite öğrencisi, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

"Eğitim haktır", "Bırakın, okuyalım", "Aylardır yasal belgemiz yok", "Mülteci değil, öğrenciyiz" yazılı dövizler taşıyan protestocu öğrenciler, Federal Eğitim Bakanlığına yürüdü.

Protestonun organizatörü 24 yaşındaki eczacılık öğrencisi Kamerunlu Claude Kengne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşe Kamerun, Kongo, Haiti gibi ülkelerden öğrencilerin üniversite eğitimi için ana dilleri Fransızca olması nedeniyle Belçika'yı tercih ettiğini söyledi.

Kengne, ülkelerindeyken Belçika'daki üniversitelere başvuru yaparak kabul alan öğrencilerden kendilerine sponsor bulmalarının istendiğini aktardı.

Ancak her sene sonunda oturumun yenilenmesi gerektiğini ve bu işlemlerin çok uzun sürdüğünü belirten Kengne, öğrenci vizesi başvurularının reddedildiğini dile getirdi.

Kengne, ayrıca kendilerine sponsor olan kişilerin maaşları için minimum şartın 1700 avrodan 2750 avroya çıkarıldığını, bu nedenle burslarını da kaybettiklerini ve eğitimlerine devam edemediklerini anlattı.

Belçika'da ülkeye çeşitli yollarla gelmiş ve uzun süredir burada yaşamalarına rağmen yasal oturum hakkı bulunmayan kişiler, "kağıtsızlar" olarak adlandırılıyor.

Oturum belgesi taleplerine cevap alamayan "kağıtsızlar", zaman zaman yaptıkları protestolar ve açlık grevleriyle seslerini duyuruyor ancak Belçika, katı tutumundan taviz vermiyor, bu soruna kalıcı bir çözüm getirmiyor.

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