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Dünya

Macron: Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net şekilde çizmeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da artan gerginliğe işaret ederek, Rusya'yı caydırmak için sadece yaptırımların yeterli olmayabileceğini kaydetti.

Hakan Çopur   | 18.04.2021
Macron: Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net şekilde çizmeliyiz

Washington

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası toplumun Rusya'ya karşı kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizmesi gerektiğini belirtti.

Macron, Amerikan CBS kanalında Margaret Brennan'a verdiği mülakatta son dönemde gerilen Batı-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da artan gerginliğe işaret eden Macron, Rusya'yı caydırmak için sadece yaptırımların yeterli olmayabileceğini kaydetti.

Macron, "Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net bir şekilde çizmeliyiz. Güvenilir olmanın tek yolu bu. Yaptırımlar tek başına yeterli değil, ancak yaptırımlar bir paketin parçasıdır." ifadesini kullandı. Macron, yapıcı diyalogu tercih ettiğini, ancak bunun için önce güvenilirliğe sahip olmaları gerektiğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki muhtemel bir görüşmeyi desteklediğini de ifade eden Macron, diyalogu her zaman önemsediğini belirtti.

2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'de kimyasal silah kullanılmaması konusundaki kırmızı çizgisinin Beşşar Esed tarafından çiğnenmesinin ardından uluslararası toplumun seyirci kaldığını vurgulayan Macron, bunun Putin'i güçlendirdiğini savundu.

Macron ayrıca, Moskova'nın başta ABD olmak üzere demokratik ülkelerin seçimlerine müdahale girişimlerini kesinlikle tasdik etmediklerinin altını çizdi.

ABD yönetimi, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamış ve siber saldırılarla ilintili 10 Rus diplomatı ABD'den sınır dışı etmişti.

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