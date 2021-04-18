Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak

Suudi Arabistan, Mart 2020'de Kovid-19 önlemleri kapsamında uluslararası uçuşları iptal etmiş, Eylül 2020'de 25 ülke ile karşılıklı uçuşların başladığı duyurulmuştu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 18.04.2021
Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak

Riyad

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşların gelecek ay yeniden başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Hava Yolları Müdür Yardımcısı Halid bin Abdulkadir Taş, ülkenin yarı resmi medya organlarından Ukaz gazetesinde yer alan açıklamasında, uluslararası uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Taş, bir yıldan fazla süredir tam ya da kısmi olarak askıya alınan tüm uluslararası uçuşların 17 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını aktardı.

Suudi Arabistan Hava Yolları'nın da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Bavullarınızı hazırladınız mı?" ifadesi paylaşıldı.

Suudi Arabistan, Mart 2020'de Kovid-19 önlemleri kapsamında uluslararası uçuşları iptal etmiş, Eylül 2020'de 25 ülke ile karşılıklı uçuşların başladığı duyurulmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Uluslararası Af Örgütü: Fransız hükümetinin Kovid-19 önlemleri insan hakları endişesini ortaya çıkardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bine yaklaştı
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'dan 52 bin 184 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 288 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19'dan 52 bin 184 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 288 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar