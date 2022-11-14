Dolar
18.61
Euro
19.24
Altın
1,772.07
ETH/USDT
1,212.10
BTC/USDT
16,239.00
BIST 100
4,570.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa'da 100 binden fazla kişi kripto para kullanılarak dolandırıldı

Avrupa'da 100 binden fazla kişinin uluslararası kripto para dolandırıcılığının mağduru olduğu açıklandı.

Şenhan Bolelli   | 14.11.2022
Avrupa'da 100 binden fazla kişi kripto para kullanılarak dolandırıldı

Madrid

Avrupa'da yargı işlerinden sorumlu Eurojust'ın koordinasyonunda AB Polis Teşkilatı (Europol) tarafından düzenlenen Arnavutluk merkezli operasyonda kripto para dolandırıcılığı yapan bir çetenin ortaya çıkarıldığı bildirildi.

İspanya jandarması ve Katalonya yerel polisinden verilen bilgilerde, Almanya, İsveç, Finlandiya, Letonya, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk polisinin de katıldığı 8-9 Kasım'da gerçekleşen operasyonlarda kripto para dolandırıcılığıyla 2 milyar 400 milyon avrodan fazla kazanç sağlayan bir şebekenin çökertildiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında Arnavutluk'un 3 kentinde suç şebekesinin iki üst düzey sorumlusunun gözaltına alındığı, 16 kişinin de soruşturulduğu aktarıldı.

Söz konusu örgütün 17 bini İspanya'da olmak üzere Avrupa'da 100 binin üzerinde kişiyi kripto parayla dolandırdığı belirtildi.

Polis operasyonlarında 15 çağrı merkezine baskın yapıldığı, 355'ten fazla bilgisayar, cep telefonu ve ilgili bilgileri içeren diğer elektronik malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.

Arnavutluk merkezli faaliyet gösteren örgütün, sahte brokerlar aracılığıyla finans dünyası hakkında büyük bilgiye sahipmiş gibi davrandığı ve küçük yatırımcılara büyük paralar vadederek sahte internet siteleriyle mağdurlarını seçip, dolandırdığı bilgisi paylaşıldı.

Dolandırıcıların, ilk başta 250 avrolarla başlayan yatırımcıları büyük paralar kazanmış gibi gösterip güvenlerini kazandıktan sonra daha büyük para yatırmalarını sağladığı, paralarını çekmek isteyenlerden de vergi ödemesi veya sistem arızası gerekçeleriyle daha fazla para yatırmalarını istediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi
İletişim Başkanı Altun, MİT ev sahipliğindeki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi
Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere başladı

Benzer haberler

Avrupa'da 100 binden fazla kişi kripto para kullanılarak dolandırıldı

Avrupa'da 100 binden fazla kişi kripto para kullanılarak dolandırıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce sağlık çalışanı gösteri yaptı

Kripto piyasalarında FTX etkisi

İspanya, Türkiye'ye "Patriot desteği"ni sürdürecek

İspanya, Türkiye'ye "Patriot desteği"ni sürdürecek
Madrid'deki Canada Real bölgesinde 4 bin 500 kişi iki yıldır elektriksiz yaşıyor

Madrid'deki Canada Real bölgesinde 4 bin 500 kişi iki yıldır elektriksiz yaşıyor
Paranın geleceği: Merkez Bankası Dijital Parası

Paranın geleceği: Merkez Bankası Dijital Parası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet