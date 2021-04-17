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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor.
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Dünya

Ukrayna, konsolosunun Rusya tarafından gözaltına alınmasına cevap vereceğini duyurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, ülkesinin St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un gözaltına alınmasına cevap vereceklerini belirtti.

Talha Yavuz   | 17.04.2021
Ukrayna, konsolosunun Rusya tarafından gözaltına alınmasına cevap vereceğini duyurdu

Kiev

Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'un haberine göre, Sözcü Nikolenko yaptığı açıklamada, St. Petersburg konsolosunun gözaltına alınmasını, "Rusya'nın provokasyonu" olarak niteledi.

Konsolos Sosonyuk'un Ukrayna diplomatik misyonunda olduğunu belirten Nikolenko, "Gözaltı şartları inceleniyor. Ukrayna yakın zamanda bu provokasyona mevcut uygulamayı göz önüne alarak hangi şekilde cevap vereceğine karar verecek." ifadelerini kullandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

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