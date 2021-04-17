Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını başladı.
logo
Dünya

Ukrayna, Rusya'nın kıdemli diplomatını sınır dışı edecek

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesi kararına karşılık Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kıdemli diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu.

Talha Yavuz   | 17.04.2021
Ukrayna, Rusya'nın kıdemli diplomatını sınır dışı edecek

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'a yöneltilen suçlamaların reddedildiği belirtildi.

Sosonyuk'un gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinin kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın hareketlerinin diplomatik ilişkilere ilişkin 1961 Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu provokasyona karşılık, Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kıdemli diplomatının, 19 Nisan'dan başlayarak 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesi gerektiği aktarıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını "Rusya'nın provokasyonu" olarak nitelendirerek, buna cevap vereceklerini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un, sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'dan 52 bin 184 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 288 kişi hayatını kaybetti
Başakşehir'de bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 566 bin 251'e yükseldi
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Benzer haberler

Ukrayna, Rusya'nın kıdemli diplomatını sınır dışı edecek

Ukrayna, Rusya'nın kıdemli diplomatını sınır dışı edecek

Rusya, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu'nu sınır dışı etme kararı aldı

Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor

Ukrayna, konsolosunun Rusya tarafından gözaltına alınmasına cevap vereceğini duyurdu

Ukrayna, konsolosunun Rusya tarafından gözaltına alınmasına cevap vereceğini duyurdu
Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı

Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı
Rusya, 8 Amerikan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya, 8 Amerikan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi