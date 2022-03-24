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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Kurulu, Ukrayna'ya insani yardım kararını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı, 5'e karşı 140 oyla kabul etti.

Betül Yürük   | 24.03.2022
BM Genel Kurulu, Ukrayna'ya insani yardım kararını kabul etti

New York

Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çekmek için olağanüstü oturumunu yeniden başlatan BM Genel Kurulu, Türkiye'nin de ana sunucularından olduğu insani tasarıyı oyladı.

193 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı, 5'e karşı 140 oyla kabul etti, 38 ülke ise çekimser kaldı.

Karara, Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye karşı çıkarken, Çin ise çekimser kaldı.

BM Genel Kurulu, Rusya'ya karşı baskıyı artıracak ve Moskova'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek ikinci bir kararı daha onayladı.

Kararda, Rusya'nın saldırılarının "uluslararası toplumun Avrupa'da on yıllardır görmediği ölçekte insani sonuçları olduğuna" dikkat çekildi.

Rusya'ya, saldırılarına son vermesi ve tüm güçlerini "derhal ve koşulsuz" şekilde Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısı yapılan kararda, Mariupol başta olmak üzere Rusya'nın yerleşim yerlerine, sivillere, gazetecilere, okul ve hastanelere yönelik saldırıları ve yerel yetkililerin kaçırılması kınandı.

Ukrayna'da giderek kötüleşen insani durumdan, sivil ölümlerinden ve insan hakları ihlallerinden derin endişe duyulduğu belirtilen kararda, Ukrayna'ya daha fazla yardım ve ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan Güney Afrika da Ukrayna'daki savaşın sorumlusundan bahsetmeyen başka bir insani tasarının BM Genel Kurulunda oylanmasını teklif etti ancak uluslararası toplum tasarısın oylanmasını kabul etmedi.

BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcılığı olmasa da siyasi ağırlığı bulunuyor ve söz konusu kararlar uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.

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