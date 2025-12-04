Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Kurulu, Ukrayna'dan zorla çıkarılan çocukların geri dönüşünü talep eden kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın, zorla nakledilen veya sınır dışı edilen tüm Ukraynalı çocukların derhal, güvenli ve koşulsuz olarak geri dönmesini sağlamasını talep eden kararı kabul etti.

Islam Doğru  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
BM Genel Kurulu, Ukrayna'dan zorla çıkarılan çocukların geri dönüşünü talep eden kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler

"Ukraynalı çocukların dönüşü" başlıklı karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda oylandı.

Oylamada 91 ülke "evet" oyu kullanırken, 12 ülke tasarıya karşı çıktı, 57 ülke de çekimser kaldı.

Türkiye, oylamaya katılmayan 33 ülke arasında yer aldı.

Kabul edilen kararda, Rusya Federasyonu'ndan, zorla nakledilen veya sınır dışı edilen tüm Ukraynalı çocukların derhal, güvenli ve koşulsuz olarak geri dönmesini sağlaması talep edildi.

Kararda, ayrıca savaşın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, özellikle 2014 yılından bu yana ailelerinden ayrı kalan ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarından zorla Rusya'ya nakledilen tüm Ukraynalı çocuklar için derin endişe duyulduğu ifade edildi.

BM Genel Kurul kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor ancak dünya kamuoyunun görüşünü yansıtması bakımından önemli görülüyor.

