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Dünya

BM Genel Kurulu, Myanmar'daki askeri cuntaya karşı silah ambargosu çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar'a silah sevkiyatının durdurulması yönünde ambargo çağrısında bulunarak, Myanmar ordusunun ülkede yapılan son seçim sonuçlarına saygı duyması gerektiğini belirtti.

Mücahit Oktay   | 19.06.2021
BM Genel Kurulu, Myanmar'daki askeri cuntaya karşı silah ambargosu çağrısında bulundu

New York

New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, Myanmar askeri cuntasına silah satışının durdurulması için ambargo kararı alınması istendi. Myanmar ordusuna, Kasım 2020'deki seçim sonuçlarına saygı duyması ve fiili lider Aung San Suu Cii de dahil olmak üzere siyasi tutukluları serbest bırakması çağrısı yapıldı.

193 üyeli Genel Kurul'da oybirliğiyle alınması beklenen karara karşı çıkan Beyaz Rusya metnin oylanmasını isteyince, 119 ülkenin "evet" oyları ile onaylanan ambargo kararı için Çin, Rusya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 36 ülke çekimser kaldı.

Kalan ülkelerin ise oylamaya katılmadığı Genel Kurul'un kararı bağlayıcı olmasa da, Myanmar'da gerçekleşen 1 Şubat darbesi uluslararası alanda ilk defa BM gibi büyük bir organizasyon tarafından kınanmış oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de karar öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri darbelerin norm haline geldiği bir dünyada yaşayamayız. Bu kesinlikle kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 900’e yakın kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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