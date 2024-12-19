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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Kurulu, İsrail'in yükümlülükleri hakkında UAD'den görüş alınmasına karar verdi

BM Genel Kurulu, Filistin topraklarında BM, diğer uluslararası örgütler ve üçüncü devletlerin varlığı ve faaliyetlerine ilişkin olarak İsrail'in yükümlülükleri hakkında UAD'dan danışma görüşü talep edilen karar tasarısını onayladı.

İslam Doğru  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
BM Genel Kurulu, İsrail'in yükümlülükleri hakkında UAD'den görüş alınmasına karar verdi

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin topraklarında BM, diğer uluslararası örgütler ve üçüncü devletlerin varlığı ve faaliyetlerine ilişkin olarak İsrail'in yükümlülükleri hakkında Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) danışma görüşü talep edilen karar tasarısını onayladı.

Norveç'in öncülüğünde BM Genel Kurulu'na getirilen tasarı 193 üye ülkenin onayına sunuldu.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, başta İsrail ve ABD olmak üzere 12 "ret", 22 "çekimser" oya karşılık 137 "evet" ile kabul edildi.

Karar, işgal altındaki Filistin halkına BM, uluslararası örgütler ve diğer devletler tarafından sağlanan insani yardım ve diğer temel ihtiyaç türlerinin sağlanmasını kolaylaştırma konusunda İsrail'in yükümlülükleri hakkında UAD'den danışma görüşü verilmesini talep ediyor.

Özellikle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini engellemeye yönelik ekimde İsrail meclisinde kabul edilen yasaya işaret edilerek, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerine gecikmeden uyması isteniyor.

Kararda, İsrail'in başta UNRWA olmak üzere işgal altındaki topraklarda BM ve diğer yardım kuruluşlarının varlığına ve faaliyetlerine müdahale ve engellemelerinden "ciddi endişe duyulduğu" kaydedilerek, Filistin'de temel hizmetlerin ve insani yardımların sağlanması çağrısı yapılıyor.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki "vahim insani durumla ilgili ciddi endişelerin" ifade edildiği kararda, İsrail'den BM Şartı, UAD'nin belirlediği kararlar ve uluslararası hukuktan kaynaklı yükümlülüklerini acilen yerine getirmesi talep ediliyor.

İsrail Meclisi tarafından 28 Ekim'de kabul edilen, işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamayı kapsayan yasa, başta BM olmak üzere uluslararası kuruluş ve toplumlardan büyük tepki çekmişti.

BM Genel Kurulu UNRWA'ya desteğini göstermişti

BM Genel Kurulu, 12 Aralık'taki toplantısında, UNRWA'ya desteğin yinelendiği ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etmişti.

Filistin tarafından sunulan söz konusu tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 "hayır" ve 11 "çekimser" oyuna karşı 159 "evet" oyuyla onaylanmıştı.

Kararda, BM Genel Kurulu'nun UNRWA'nın Filistinli mülteciler için yürüttüğü tüm operasyonlarında, özellikle Ürdün, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki görev alanlarında, tam desteğini yinelediği vurgulanmıştı.

UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesinin zorunluluğu ve Ajansın hizmetlerinin engelsiz bir şekilde sürdürülmesinin önemi bir kez daha vurgulanan kararda, Orta Doğu'daki çatışmaların ve istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, UNRWA'nın, Ajansa kayıtlı 6 milyon Filistinli mültecinin durumunu iyileştirme ve bölgede istikrar sağlama noktasında oynadığı vazgeçilmez role işaret edilmişti.

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