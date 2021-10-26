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Dünya

BM Geçici Görev Gücünden Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakerelerine dönüş çağrısı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col, Lübnan ve İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı konusunda yürütülen müzakerelerin devam etmesini umduğunu söyledi.

Mustafa M. M. Haboush, Çağrı Koşak   | 26.10.2021
BM Geçici Görev Gücünden Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakerelerine dönüş çağrısı

BEYRUT

Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura beldesindeki bir etkinliğe katılan UNIFIL Komutanı Del Col açıklamalarda bulundu.

Del Col, "Lübnan ile İsrail arasında siyasi ve diplomatik çözüm yoluyla kalıcı bir ateşkes sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması yönündeki çabalarımızı artırmalıyız." dedi.

ABD'nin girişimiyle Lübnan ve İsrail arasında yürütülen sınır müzakereleri kapsamında beş toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Del Col, kendi sorumluluklarının toplantılara ev sahipliği yapmak olduğunu kaydetti.

Del Col, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Lübnan-İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

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