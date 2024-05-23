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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlığın yayılacağı konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

Şerife Çetin  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
BM, Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlığın yayılacağı konusunda uyardı

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Refah Sınır Kapısı'nın kapanması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kısıtlı hizmet vermesi nedeniyle Gazze'ye yönelik hayat kurtarıcı yardımların kısıtlandığını bildiren Dujarric, Dünya Gıda Programının (WFP), Gazze'nin güneyinde gıda dağıtımı yapılamadığını duyurduğunu aktardı.

Dujarric, diğer taraftan birçok hastanenin gerekli yakıt ve ilaca sahip olmadığını ifade etti.

BM Sözcüsü, Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması halinde açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı.

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