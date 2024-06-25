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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de nüfusun yaklaşık 96'sı "aşırı açlık" anlamına gelen gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı raporda, Gazze Şeridi'nde yüksek kıtlık riskinin devam ettiği ve nüfusun yüzde 96'sının Eylül 2024'e kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Barış Seçkin  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
BM: Gazze'de nüfusun yaklaşık 96'sı "aşırı açlık" anlamına gelen gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Roma

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde gıda güvenliğiyle ilgili duruma dair ilerleyen günlerde açıklanması beklenen rapordan bazı önemli detaylar Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) internet sitesinde paylaşıldı.

İnternet sitesindeki bilgilerde Gazze'de yüksek kıtlık riskinin devam ettiği vurgulandı. Gazze halkının yaklaşık yüzde 96'sını oluşturan 2,15 milyon kişinin Eylül 2024'e kadar aşırı açlık anlamına gelen "yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya" olduğu kaydedildi.

Bütün Gazze Şeridi'nin IPC'de 4. aşama olan "acil durum" kapsamında sınıflandırıldığı belirtildi.

BM'nin merkezi Roma'da bulunan Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan yazılı açıklamada da IPC raporunda belirtilen verilerin, Gazze'nin tüm bölgelerine sürekli erişimin kritik önemini gösterdiği ifade edildi.

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