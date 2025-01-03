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Dünya

BM: Gazze'de kış şartları ve dondurucu soğukların yerinden edilmişler üzerinde yıkıcı etkisi var

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze'de etkili olan ağır kış şartları ve dondurucu soğukların, yerinden edilmiş Filistinliler üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
BM: Gazze'de kış şartları ve dondurucu soğukların yerinden edilmişler üzerinde yıkıcı etkisi var

Cenevre

IOM, Gazze'de kış mevsimiyle ağırlaşan şartlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ağır kış şartları ve dondurucu soğukların Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler üzerinde yıkıcı etkisi olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş insani felaket nedeniyle derin endişe duyulduğu kaydedildi.

"Şiddetli yağmur ve seller, yerinden edilmişlerin bulunduğu yerleri ve geçici barınakları alt üst etti." ifadeleri kullanılan açıklamada, ailelerin uzun süreli kullanımdan kaynaklanan hasarlı çadırlarını onarmak için verdiği mücadelede zorlandığı belirtildi.

Açıklamada, IOM'un, Gazze'deki ortaklarına 180 bine yakın acil barınak malzemesi teslim ettiği bildirildi.

IOM'un, ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı yardımların güvenli ve acil bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için ateşkes çağrısını yinelediği açıklamada, Gazze halkının güvenliği, barınmayı ve onurlu bir hayatı hak ettiğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "En az 7 bebek dahil, savunmasız insanlar hipotermi nedeniyle öldü. Bu trajik ölümler, Gazze halkının derhal barınak ve diğer yardımlara ulaşma ihtiyacını vurguluyor." ifadelerini kullandı.

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