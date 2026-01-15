Dolar
43.18
Euro
50.24
Altın
4,605.54
ETH/USDT
3,287.00
BTC/USDT
95,336.00
BIST 100
12,456.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var ve bunları temizlemek 7 yıldan fazla sürer

Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz bulunduğunu belirterek, bu molozların temizlenmesinin 7 yıldan fazla sürebileceğini belirtti.

Islam Doğru  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var ve bunları temizlemek 7 yıldan fazla sürer

New York

Silva, Gazze Şeridi’ne düzenlediği ziyaret sonrası yazılı açıklama yaptı.

“İnsani krizin derinleştiği Gazze'den yeni döndüm. İnsanlar bitkin, travma geçirmiş ve bunalmış durumda.” ifadelerini kullanan Silva, özellikle devam eden sert kış koşulları ve şiddetli yağmurların, insanların sefaletini ve umutsuzluğunu ikiye katladığını vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Silva, İsrail saldırılarının harap ettiği bölgede 2 milyon insanın toparlanması ve hizmetlerin yeniden sağlanması için acilen güvenli barınak, yakıt ve moloz temizliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz olduğuna işaret eden Silva, “Bu da yaklaşık 3 bin konteyner gemisinin kapasitesine denk geliyor. Gazze'de bugün ortalama her insan 30 ton molozla çevrili durumda. Bu molozun temizlenmesinin 7 yıldan fazla sürmesi muhtemel.” dedi.

Silva, Gazze’deki yıkımın boyutunu “inanılmaz” olarak niteleyerek, “Evler, okullar, klinikler, yollar, su ve elektrik sistemleri yerle bir olmuş. Çocuklar için günlük yaşam kayıp ve travmayla tanımlanıyor. Üç yıldır okuldan uzak kalan çocuklar, kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya.” diye konuştu.

Gazze ve Batı Şeria dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında erken toparlanma ve yeniden yapılanma için tahmini 53,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirten Silva, bunun 20 milyar dolarına ilk üç yılda acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

"Gazze’de altyapının yüzde 80'inden fazlası yerle bir olmuş durumda"

Silva, bugün ayrıca Kudüs’ten New York’taki BM Genel Merkezine video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Gazze’de altyapının yüzde 80'inden fazlası yerle bir olmuş durumda. İnsanlar insanlık dışı koşullarda yaşıyor.” diyen Silva, Gazzelilerin kaldığı çadırların şiddetli hava koşullarına dayanacak kadar sağlam olmadığını söyledi.

Silva, Gazze’de en azından yıkılmayan binaların sağlamlık kontrolü yapılarak insanların buralara yerleştirilmesi gerektiğini, ancak bunun için patlamamış mühimmatın temizlenmesi ile ağır inşaat makineleri gibi teknik kapasite gerektiren araçların şart olduğunu belirtti.

“Dünyada bu kadar küçük bir alanda bu kadar büyük bir moloz yığınının bulunduğu başka bir yer yok.” diyen Silva, ayrıca molozların içeriğinde sağlığa zararlı asbestos gibi kimyasallar ve de insan kalıntıları olduğuna dikkati çekti.

Silva, AA muhabirinin Gazze’ye yönelik özellikle kışlık malzemelerin girişinde ve dağıtımındaki engellerin ne olduğu yönündeki sorusuna, Ürdün sınırındaki geçişler dahil Gazze’ye tüm koridorların açılması ve Gazze içindeki tüm yolların işlevsel olması gerektiğine işaret ederek yanıt verdi.

UNOPS’a ait bölgede insani yardım malzemelerinin bulunduğu 10 depo olduğunu paylaşan Silva, ancak buralardan Gazze’ye yönelik insani yardım operasyonlarının engellendiğini vurguladı.

Silva, “Bu 10 depoda sıkışıp kalan kutu ve palet sayısı 10 bin kamyona eşdeğer ve ziyaret ettiğim depolar birkaç hafta içinde geçerliliğini yitirecek şeylerle dolu.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı
THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu” iddialarına ilişkin açıklama
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var ve bunları temizlemek 7 yıldan fazla sürer

BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var ve bunları temizlemek 7 yıldan fazla sürer

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet