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Dünya

BM finansman eksikliği sebebiyle Yemen'deki insani yardımların askıya alındığını açıkladı

Said İbicioğlu   | 04.01.2022
BM finansman eksikliği sebebiyle Yemen'deki insani yardımların askıya alındığını açıkladı

Yemen

Birleşmiş Milletler (BM) finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'deki insani yardım programlarının askıya alındığını veya kısıtlandığını duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Finansman eksikliği, Yemen'deki yardım kuruluşlarını gıda, beslenme, sağlık ve su alanlarındaki programlar dahil olmak üzere hayati yardım programlarını askıya almak veya azaltmak zorunda bırakıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İnsani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca kişinin hayatını kurtaran desteklerin devam etmesini sağlamak için acil finansmana ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Dünyadaki en büyük insani ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı ülkede BM raporlarına göre, 30 milyon kişiden 24 milyonu insani yardıma muhtaç durumda.

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