Dolar
30.07
Euro
32.91
Altın
2,055.08
ETH/USDT
2,538.10
BTC/USDT
42,844.00
BIST 100
8,044.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını açıkladı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin, 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeye maruz kaldığını belirtti.

Bekir Aydoğan  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
BM, Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını açıkladı

Erbil

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında oluşan yıkımı anlatan “100 saniyede 100 gün” başlıklı görüntü paylaşıldı.

Görüntülerde, İsrail’in hava saldırıları, yıkılan binalar, evlerini terk etmek zorunda kalan aile ve çocukların okullara ve derme çatma çadırlara sığınması ve zorlu yaşam şartlarını yansıtan karelere yer verildi.

1948'den bu yana Filistin halkının en büyük yerinden edilmesinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir nesil çocuğun travmaya uğradığı, binlercesinin öldürüldüğü, sakat bırakıldığı ve ailesiz kaldığı vurgulanarak, insanların “yaşanmaz” bir hayat sürdüğüne işaret edildi.

İsrail'in saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini belirten UNRWA, "Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor." açıklamasında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlardaki yoğunluğun bulaşıcı hastalıklara yol açtığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davası sürüyor
Bakan Özhaseki: "Yarısı Bizden" kampanyası ile devlet-millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Ayasofya'da biletli ziyaret uygulaması başladı

Benzer haberler

BM, Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını açıkladı

BM, Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan 36'ncı Tümen'i geri çekiyor

BM: Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'deki durumun sürmesine izin veremeyiz

İsrailli muhalif lidere göre, Netanyahu siyasi kariyeri için esirlerin hayatını tehlikeye atıyor

İsrailli muhalif lidere göre, Netanyahu siyasi kariyeri için esirlerin hayatını tehlikeye atıyor
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri kadın 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri kadın 3 Filistinliyi öldürdü
Filistin, İsrail'i Batı Şeria'yı ilhak için kaos yaratma çabası içinde olmakla suçladı

Filistin, İsrail'i Batı Şeria'yı ilhak için kaos yaratma çabası içinde olmakla suçladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet