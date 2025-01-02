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Dünya

BM, Filistin yönetiminin Al Jazeera televizyonunun yayınlarını durdurma kararını eleştirdi

BM, Filistin yönetiminin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararından derin endişe duyduğunu belirterek, karardan geri adım atılmasını talep etti.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
BM, Filistin yönetiminin Al Jazeera televizyonunun yayınlarını durdurma kararını eleştirdi Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin yönetiminin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararından derin endişe duyduğunu belirterek, karardan geri adım atılmasını talep etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, konuya ilişkin X'te paylaşımda bulundu.

Filistin topraklarındaki düşünce ve ifade özgürlüğünü bastırma eğiliminin endişe verici şekilde devam ettiği bir dönemde, Filistin yönetiminin Al Jazeera televizyonunun Batı Şeria'da yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararından derin endişe duyulduğu belirtilen paylaşımda, "Filistin yönetimine bu adımdan geri adım atma ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filistin yönetimi, İsrail'in ardından kendilerinin de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldığını bildirmişti.

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