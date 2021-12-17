Dolar
16.50
Euro
18.50
Altın
1,801.97
ETH/USDT
3,863.90
BTC/USDT
46,725.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Dünya

BM, Etiyopya'daki 'insan hakları ihlallerinin' soruşturulmasını kabul etti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki iç savaşta tüm tarafların işlediği insan hakları ihlalleri ve suistimallerini soruşturmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan heyet kurulmasına yönelik karar tasarısını kabul etti.

Bayram Altuğ   | 17.12.2021
BM, Etiyopya'daki 'insan hakları ihlallerinin' soruşturulmasını kabul etti

Cenevre

Konsey, Avrupa Birliği'nin (AB), talebi üzerine Etiyopya'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere özel oturum düzenledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada el-Nashif, Etiyopya'daki tüm taraflara, sivilleri korumak ve insan hakları ihlallerine son vermek için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Konuşmaların ardından Etiyopya'daki iç savaşta tüm tarafların işlediği insan hakları ihlalleri ve suistimallerini soruşturmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan heyet kurulmasına yönelik karar tasarısı oylandı.

Etiyopya hükûmetinin yoğun tepki gösterdiği oylamada, AB'nin sunduğu tasarı 47 üyeli Konseyde 21 lehte, 15 aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul edildi.

Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan ve Hindistan gibi ülkeler tasarının aleyhinde oy kullanırken AB ülkelerinin lehte oy kullandığı görüldü. Bazı Afrika ülkelerinin ise çekimser kalması dikkati çekti.

Etiyopya hükûmeti protesto edildi

Oylamanın yapıldığı saatte ise BM Cenevre Ofisi'nin önünde bir grup Etiyopyalı, hükûmet aleyhinde gösteri yaptı.

Tasarının kabul edilmesiyle uluslararası uzmanlardan oluşan heyet soruşturmayı tamamladıktan sonra hazırladığı raporu Konseye sunacak.

BM İnsan Hakları Konseyi kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Etiyopya ordusu, ülkede isyancılar tarafından işgal edilen pek çok bölgeyi geri alsa da çatışmalar halen sürüyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Etiyopya'da çatışma ve diğer tehditlerden ötürü insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek 23 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kanada Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı
DSÖ Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay verdi
Sağlık Bakanlığından 'son kullanma tarihi geçmiş aşı' iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'de 18 bin 141 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

BM, Etiyopya'daki 'insan hakları ihlallerinin' soruşturulmasını kabul etti

BM, Etiyopya'daki 'insan hakları ihlallerinin' soruşturulmasını kabul etti

Etiyopya'da ordu, stratejik Woldia-Mekelle yolunda kontrolü tekrar sağladı

Etiyopya'da insani yardıma muhtaçların sayısı 23 milyonu buldu

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye'yi ziyaret edecek
Etiyopya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti ve Senegal'in 'BMGK'de reform çağrısına' destek

Etiyopya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti ve Senegal'in 'BMGK'de reform çağrısına' destek
Etiyopya'da isyancılarla mücadele için cepheye giden Başbakan Ahmed görevine döndü

Etiyopya'da isyancılarla mücadele için cepheye giden Başbakan Ahmed görevine döndü